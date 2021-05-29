Купаются в море? Лукашенко и Путин продолжили встречу неформальным общением в Сочи

Путин предложил Лукашенко искупаться в море в Сочи Фото: Архив "КП"

Александр Лукашенко остался в Сочи и в субботу, 29 мая - после того, как вечером в пятницу у него прошли переговоры с Владимиром Путиным. Они продлились больше пяти часов, но результатах пока ничего не сообщается - равно как и о том, что конкретно обсуждалось на встрече. Известно лишь, что Лукашенко намеревался показать Путину документы, связанные со скандальной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил о том, что продолжение встречи в субботу не планируется. Однако после обеда 29 мая телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что встреча продолжает в неформальной обстановке:

- «Рабочее купание» - термин от наших российских коллег.

Напомним, в пятницу Путин предложил Лукашенко искупаться в море. По словам президента РФ, погода в Сочи хорошая, а море становится все теплее и теплее.

По информации метеосервисов, температура воздуха на этом российском курорте днем в субботу составила плюс 21 градусов, а температура воды - 18 градусов тепла.

Позже «Пул Первого» опубликовал фото Лукашенко и Путина в куртках на морском побережье. Искупались ли они, пока не уточняется.