Бело-красно-белый флаг подняли вместо госфлага у белорусского посольства в Стокгольме

Бело-красно-белый флаг подняли у белорусского посольства в Стокгольме. Фото: t.me/belarusy_zarubezhja

На флагштоке стокгольмского муниципалитета Накка, в котором располагается посольство Беларуси в Швеции, 29 мая подняли бело-красно-белый флаг. Это сделал мэр Накки Матс Гердо в присутствии членов правления муниципалитета и представителей белорусской диаспоры. Мэр так объяснил акцию:

- Мы решительно на стороне демократического движения, и демонстрация нашей солидарности с вашими борцами за свободу - это всего лишь наш небольшой жест, - цитирует Гердо телеграм-канал «Беларусы Зарубежья». - Есть символизм в том, что мы делаем это, когда посольство Беларуси находится в Накке. Мы хотим показать, на чьей мы стороне.

По сведениям государственного телеканала «Беларусь 1», бело-красно-белый флаг подняли вместо красно-зеленого с орнаментом, и таким образом «надругались над госсимволикой».

Напомним, первую подобную акцию устроил мэр Риги - он заменил государственный флаг Беларуси на флагштоке Чемпионата мира по хоккею. Вместе с главой МИД Латвии они вывесили бело-красно-белый флаг с гербом «Погоня». После этого разгорелся дипломатический скандал, а Генпрокурор Беларуси возбудил уголовное дело.

Кстати, в субботу в центре латвийской столицы появились новые бело-красно-белые флаги. На этот раз их вывесили на здании Рижской городской думы. Фото опубликовал в Instagram мэр латвийской столицы с хэштегом #StandWithBelarus.