Неожиданно: появился прогноз погоды на начало лета в Беларуси

Появился прогноз погоды на начало лета в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стал известен предварительный прогноз погоды на конец мая и первые числа июня в Беларуси. То, что радует, - с понедельника дождей больше не ожидается. Однако на летнее тепло пока рассчитывать не стоит.

Последний день весны, 31 мая, пройдет с северным и северо-восточным ветром. Ночь будет вообще холодной - всего от плюс 7 градусов, а днем в понедельник прогнозируется лишь 12-15 градусов тепла.

Во вторник, 1 июня, существенно теплее не станет. Ночь будет такой же холодной, а днем в Минске, Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске обещают 13-15 градусов, в Бресте - плюс 14-16.

В последующие дни должно немного потеплеть - в среднем, на 2-3 градуса, так что по-настоящему летней погоды все еще ждать не приходится. Зато на всей территории страны осадков не обещают. Как минимум, до конца рабочей недели, пятницы 4 июня.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.