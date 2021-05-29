Визовые центры Литвы в Беларуси возобновляют выдачу шенгенских виз. С одним важным условием

Визовые центры Литвы в Беларуси возобновляют выдачу шенгенских виз Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Визовые центры Литвы в Беларуси наконец-то возобновляют выдачу шенгенских виз. После долгого «ковидного» перерыва, с понедельника 31 мая, визовые центры вновь начнут принимать заявлений на получение виз типа C.

Однако кроме стандартного набора документов потребуется еще одна важная бумага. Это сертификат прохождения вакцинации. При этом приводится список препаратов, вакцинация которыми считается подходящей. Принять документы на шенгенскую визу смогут только при наличии свидетельства о вакцинации соответствующего государства или международное свидетельство о вакцинации одной из следующих вакцин COVID-19: Vaccine Janssen, Comirnaty, Vaccine Moderna, Vaxzervia.

Это значит, сертификат о прививке «Спутник V» и китайским препаратом, которые используются для вакцинации в Беларуси, не подойдет.

В информации, опубликованной компанией VFS Global, уточняется, что подтверждающий вакцинацию документ должен быть на одном из официальных языков Евросоюза.

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