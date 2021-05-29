Итоги встречи Лукашенко с Путиным: второй транш кредита и новые рейсы «Белавиа»

Лукашенко и Путин договорились о втором транше кредита и новых рейсах «Белавиа». Фото: скриншот видео РИА-Новости

Вечером 29 мая появились некоторые подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Напомним, они встретились накануне, 28 мая, и общались больше пяти часов. А назавтра вновь встретились в неформальной обстановке - на берегу моря.

Во время переговоров окончательно был решен вопрос о перечислении второго транша госкредита, также достигнута договоренность об открытии новых рейсов «Белавиа» в города России, сообщает БелТА и уточняет, что перечисление Беларуси второго транша российского кредита в размере 500 млн. было запланировано на первое полугодие 2021 года. Первый транш кредита в таком же размере был получен в конце прошлого года.

Во время встречи с Путиным в пятницу Лукашенко намеревался показать документы, связанные со скандальной посадкой самолета Ryanair в Минске, и прокомментировал свое видение ситуации с запретами на перелеты белорусской национальной авиакомпании.