Будет ли «Белавиа» летать в Крым, судья Софии Сапеги - что еще обсуждали Лукашенко и Путин

Стало известно, что обсуждали Лукашенко и Путин. Фото: ТГ-канал "Пул Первого"

По итогам встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 28-29 мая в Сочи стало известно, что осуждалась тема задержанной во время скандальной посадки в Минске самолета Ryanair россиянки Софии Сапеги.

- По инициативе Путина была поднята тема российской гражданки, которая находится в СИЗО. Нам ее судьба не безразлична, но принимаем во внимание, что у нее есть вид на жительство в Беларуси, - цитирует пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова телеграм-канал «Пул №3». В сообщении уточняется, что Путин поручил МИД «самым внимательным образом отслеживать судьбу» Сапеги.

Кроме того, Лукашенко «детально проинформировал, что произошло с самолетом», уточняется в информации. В целом во время встречи фигурировали два больших блока вопросов: экономическое взаимодействие и борьба с пандемией, также обсуждалось совершенствование налоговых и таможенных органов.

Напомним, уже известно, что стороны договорились о втором транше российского кредита для Беларуси.

- Лукашенко не озвучивал просьб о дополнительной экономической помощи, но был вопрос дополнительных полетов «Белавиа» в Россию, - заявил пресс-секретарь Путина.

На вопрос «Будет ли «Белавиа» теперь летать в Крым?» Песков ответил:

- Это надо спрашивать у «Белавиа».