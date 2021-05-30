Фотофакт: Владимир Путин, Александр Лукашенко и его сын Николай совершили морскую прогулку

Фото: скрин-шот видео Пула Первого

Вечером 29 мая близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал Пул Первого разместил видеосюжет под названием «Неформальная встреча Лукашенко и Путина: как это было. Спойлер: дельфины тоже есть».

На кадрах видно, как катер, на котором находились Александр и Николай Лукашенко подплыл к кораблю с Владимиром Путиным на борту. Президенты обнялись, после чего Владимир Путин пригласил гостей на обед, состоялся и разговор тет-а-тет, кроме этого главы государств понаблюдали за дельфинами.

Интересно, что неформальная встреча изначально не стояла в графика президентов. 29 мая пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, как передает ТАСС, что общение президентов ограничится одним днем, однако после продолжительной встречи в пятницу, 28 мая, последовала и незапланированная изначально субботняя встреча, носящая куда более неформальный характер.

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