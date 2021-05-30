Погода в Беларуси 31 мая 2021 года: чего ждать от небесной канцелярии в последний день весны

На неделе сохранится неустойчивая погода, чаще всего будет облачно, без дождей и гроз не обойдется Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Заканчивается май и весна, которая, кажется, была достаточно холодной.

В последний весенний день, 31 мая, в понедельник, в Беларуси также сохранится весьма неустойчивая погода. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах по республике не исключены кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. В ночные часы столбик термометра покажет от 5 до 11 градусов тепла. Днем немного потеплеет: воздух прогреется до 8-16 градусов.

Ночью 31 мая в Минске, по данным Белгидромета, будет 7-9 градусов выше нуля, в утренние часы выглянет солнце, потеплеет - до 11 градусов. Днем 31 мая ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, правда, особого тепла не будет, температурный фон - плюс 12 - 14 градусов. К вечеру еще и похолодает до 9-11 градусов тепла.

По предварительным данным, 1 июня, во вторник, в столице Беларуси днем будем максимум 15 градусов тепла, прогнозируется сплошная облачность, но без осадков.

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