ДТП в Минске: пьяный водитель сначала въехал в дерево, а затем - в припаркованный автомобиль

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

О серьезном ДТП, случившемся 29 мая, сообщается в телеграм - канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По данным сотрудников ГАИ, водитель автомобиля «Ауди», который двигался по проспекту Пушкина и поворачивал на улицу Одоевского, не справился с управлением и врезался сначала в дерево, а затем въехал в припаркованный вдоль проезжей части автомобиль марки «Хендэ», который в результате отбросило на стоящий неподалеку «Фольксваген».

В результате ДТП жертв нет, повреждения получили только транспортные средства.

За рулем «Ауди» находился 56-летний мужчина, как показало проведенное освидетельствование, в крови у него было 2,02 промилле алкоголя.

По факту ДТП проводится дальнейшая проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Погода в Беларуси 31 мая: чего ждать в последний весенний день (вот тут про это)