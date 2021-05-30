В ГАИ назвали места, где 30 мая в Минске работают мобильные датчики скорости

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Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали о том, что сегодня, 30 мая, на столичных автодорогах установлены мобильные датчики скорости - сразу в одиннадцати местах. Работать они будут в разное время.
Так с 12.00 до 24.00 скорость будут контролировать по проспекте Независимости, 99, на пересечении проспекта Независимости с улицей Фогеля.
Работать мобильные датчики будут и у домов номер 108 и 147 по .Партизанскому проспекту, на улице Орловской, 80, а также на 41-ом километре МКАД.
С 19.30 до 3.00 мобильные датчики будут задействованы при контроле скорости на 17-ом километре МКАД.
В это же время устройства будут работать на улице Денисовской в районе пересечения с переулком Соколянского, на улице Ташкентской в районе моста Свислочи, а также на улицах Кальварийской, около дома номер 25 и на проспекте Жукова, 17.
Во всех случаях разрешенная скорость движения - 60 километров в час
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