В ГАИ назвали места, где 30 мая в Минске работают мобильные датчики скорости

Фото носит иллюстративный характер Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали о том, что сегодня, 30 мая, на столичных автодорогах установлены мобильные датчики скорости - сразу в одиннадцати местах. Работать они будут в разное время.

Так с 12.00 до 24.00 скорость будут контролировать по проспекте Независимости, 99, на пересечении проспекта Независимости с улицей Фогеля.

Работать мобильные датчики будут и у домов номер 108 и 147 по .Партизанскому проспекту, на улице Орловской, 80, а также на 41-ом километре МКАД.

С 19.30 до 3.00 мобильные датчики будут задействованы при контроле скорости на 17-ом километре МКАД.

В это же время устройства будут работать на улице Денисовской в районе пересечения с переулком Соколянского, на улице Ташкентской в районе моста Свислочи, а также на улицах Кальварийской, около дома номер 25 и на проспекте Жукова, 17.

Во всех случаях разрешенная скорость движения - 60 километров в час

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