Дмитрий Песков рассказал, когда именно Беларусь получит второй транш российского кредита

Фото: ТАСС

Президенты Беларуси и России встретились в Сочи в пятницу, 28 мая. Общение Владимира Путина и Александра Лукашенко длилось тогда 5 часов 15 минут, однако никаких заявлений по итогам встречи не последовало. 29 мая президенты вновь встретились уже в более неформальной обстановке, они совершили морскую прогулку, на которой присутствовал и Николай Лукашенко (про это вот здесь).

Близкий к пресс-службе Александра Лукашенко телеграм-канал Пул Первого по итогам первого дня переговоров сообщил: «Окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита».

Подробности транша раскрыл пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как пишет ТАСС, размер транша составит 500 миллионов долларов, а деньги поступят «в ближайшее время». Песков также подтвердил ранее называвшиеся сроки - конец июня.

Кроме этого, пресс-секретарь Кремля, подчеркнул, что второй транш был анонсирован еще «до всех историй с самолетом», а «президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи, вопрос так не ставился».

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