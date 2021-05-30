Глава Белавии Игорь Чергинец рассказал, полетят ли самолеты авиакомпании в Крым этим летом

Фото: Павел КАПУСТИН, planefinder.net. Носит иллюстрационный характер

Директор авиакомпании Белавиа Игорь Чергинец 29 мая стал одним из участников программы «Соловьев LIVE».

В ходе беседы Игорь Чергинец подчеркнул, что в настоящее время совершение полетов в Крым не планируется. Однако в перспективе они возможны.

- В Крым пока летать не будем, должно быть политическое признание Крыма как российского государства...Будет политическое решение – будем смотреть, – отметил гендиректор белорусского авиаперевозчика.

Отметим, что в ходе встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые прошли в рамках визита президента Беларуси в Сочи, были достигнуты договоренности о возобновлении авиарейсов в некоторые российский города. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, вопрос об организации прямых рейсов в Крым главы государств не обсуждали.