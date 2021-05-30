Фотофакт: Александр Лукашенко искупался в Черном море

Источник: телеграм-канал Пул Первого

Продолжается визит Александра Лукашенко в Сочи. 28 мая президенты Беларуси и России общались более пяти часов (и вот про что они говорили), а 29 мая диалог продолжился в более неформальной обстановке: главы государств совершили морскую прогулку (про это вот здесь). На одной из встреч Владимир Путин полушутя предложил Александру Лукашенко искупаться в Черном море.

Как выяснилось, этим приглашением Александр Лукашенко воспользовался.

Близкий к его пресс-службе телеграм- канал Пул Первого разместил фотографию, подтверждающую этот факт.

Снимок подписан следующим образом.

«Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды +16».

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