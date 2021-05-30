Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 мая 2021 года: вновь 10 смертей и рост заболеваемости

За сутки сделано 19432 теста, а за все время - 6 323 672 теста Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В своем телеграм-канале Министерство здравоохранения разместило актуальную статистику заболеваемости коронавирусом.

В Беларуси - рост количества заболевших. Если по состоянию на 29 мая было зарегистрировано 992 случая, то данные на 30 мая их количество увеличилось до 1178.

Общее количество заболевших коронавирусом за все время распространения инфекции в республике составило 393 807 человек.

Уровень смертности, по данным Минздрава, сохраняется в относительно статичных рамках: за сутки зарегистрировано 10 летальных случаев у лиц с ранее диагностированным коронавирусом. За все время пандемии в Беларуси умерли, таким образом, 2841 человек.

Выздоровели и выписаны из учреждений здравоохранения 1553 пациента, по данным на 29 мая таковых было 1213. Всего же благополучно перенесших коронавирус в Беларуси - 384 933 человека.

За сутки сделано 19432 теста, а за все время - 6 323 672 теста.

Цифр, которые позволили бы судить о динамике процесса вакцинации от COVID-19 в актуальной (на 30 мая 2021 года) статистике Минздрава не приводится.

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