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Общество30 мая 2021 15:25

На МТЗ показали образец беспилотного трактора. Вот как он выглядит

Новинку представили в рамках мероприятий празднования 75-летия завода
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК
Фото: телеграм-канал МТЗ

Фото: телеграм-канал МТЗ

В эти дни МТЗ празднует 75-летний юбилей. В ходе праздничных мероприятий была представлена новинка - макетный образец беспилотного трактора. Сообщается, что он получил название Belarus 3523I, оснащен мощным (350 лошадиных сил) двигателем, имеет электромеханическую трансмиссию. Беспилотный трактор показывали вместе с косилкой КМР-9 от Лидагроммаш. По словам специалистов, трактор способен работать в темное время суток.

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