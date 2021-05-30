На МТЗ показали образец беспилотного трактора. Вот как он выглядит

Фото: телеграм-канал МТЗ

В эти дни МТЗ празднует 75-летний юбилей. В ходе праздничных мероприятий была представлена новинка - макетный образец беспилотного трактора. Сообщается, что он получил название Belarus 3523I, оснащен мощным (350 лошадиных сил) двигателем, имеет электромеханическую трансмиссию. Беспилотный трактор показывали вместе с косилкой КМР-9 от Лидагроммаш. По словам специалистов, трактор способен работать в темное время суток.

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