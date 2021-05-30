В шахте на глубине 620 метров погиб рабочий «Беларуськалия»

По неподтвержденной информации, на «Беларуськалии» погиб рабочий. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня появилась информация, что примерно в 12:30 от диспетчера 3 рудоуправления поступило сообщение о несчастном случае. На горизонте 620 метров был смертельно ранен машинист 1966 года рождения. Сообщается, что на предприятии создана комиссия по расследованию, сообщает телеграм-канал портала TUT.BY.

Позже происшествие подтвердили официально:

30 мая в 6:47 на руднике 3РУ был смертельно травмирован бригадир лавы 9в-3 ПГУ-9 Эгипте Анатолий Эвальдович 1966 года рождения. Комиссия расследует обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая. Администрация Общества выражает глубокие соболезнования родным и близким, - сообщает официальный телеграмм-канал «Беларуськалия».

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