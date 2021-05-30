Вот за что задержан главный редактор портала Hrodna.life Алексей Шота

Очередное задержание журналиста: задержан главного редактора портала Hrodna.life Алексей Шота.

О задержании главного редактора издания Hrodna.life Алексей Шота первой сообщила Белорусская ассоциация журналистов. По данным ассоциации, задержание произошло возле дома Алексея. Как рассказали TUT.ВY коллеги Алексея, он был с детьми дома. Очевидцы видели, что к дому подъехал тонированный бусик, а из подъезда вывели Алексея. Дети остались с бабушкой.

По информации телеканала «Белсат», Алексей Шота находится в Ленинском РУВД Гродно. Возле его дома стоит милицейский бус.

Позже задержание подтвердили официально:

- В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками Ленинского РОВД Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской, - сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. - Владелец указанного ресурса Алексей Шота и ООО «Гродно лайф медиа» были привлечены к административной ответственности за точно такое же правонарушение в апреле этого года (…) Как в первом случае, так и сегодня речь идет о продукции одного и того же телеграм-канала, признанного экстремистским. Чем руководствовалась редакция Hrodna life предстоит разобраться в рамках уже очередного для Алексея Шоты административного процесса по статье 19.11 КоАП РБ. В настоящее время правоохранителями проводятся осмотры по месту жительства Алексея Шоты, изымается оргтехника для ее дальнейшего направления на экспертизы. Ответственность за хранение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов влечет наложение штрафа в размере до 500 базовых величин, а также конфискацию предметов и орудий совершения правонарушений.

Интересно, что видеоролик с комментарием гродненской милиции был загружен на Youtube еще 28 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На «Беларуськалии» погиб рабочий. Ему было 54 года

На МТЗ показали образец беспилотного трактора. Вот как он выглядит. Новинку представили в рамках мероприятий празднования 75-летия завода

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 мая 2021 года: вновь 10 смертей и рост заболеваемости. Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на воскресенье, 30 мая 2021 года

Фотофакт: Александр Лукашенко искупался в Черном море. Фото разместил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал Пул Первого

Глава Белавии Игорь Чергинец рассказал, полетят ли самолеты авиакомпании в Крым этим летом. Гендиректор белорусского авиаперевозчика принял участие в программе «Соловьев LIVE»

Дмитрий Песков рассказал, когда именно Беларусь получит второй транш российского кредита. Он составит 500 миллионов долларов

В ГАИ назвали места, где 30 мая в Минске работают мобильные датчики скорости. Таких точек на карте столицы одиннадцать

ДТП в Минске: пьяный водитель сначала въехал в дерево, а затем - в припаркованный автомобиль. Происшествие случилось на проспекте Пушкина, 29 мая

Погода в Беларуси 31 мая 2021 года: чего ждать от небесной канцелярии в последний день весны. Синоптики дали свой прогноз