Лукашенко возвращается из Сочи - там он пробыл две ночи

Лукашенко возвращается из Сочи. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Напомним, из Минска в Сочи президентский Boeing 767 вылетел еще в пятницу в 12:03. Встреча с Путиным началась около 18:00. Она длилась 5 часов 15 минут. Тогда же Путин пригласил Лукашенко искупаться в море. Неформальное общение продолжилось и в субботу – президенты проводили время на яхте. На следующий день стало известно, что Лукашенко искупался в Черном море. Плавал ли с ним Владимир Путин и Николай Лукашенко – не сообщается.

В итоге президентский борт вылетел из Сочи в 16 часов по минскому времени. Выходит, Александр Лукашенко провел в Сочи две ночи.

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