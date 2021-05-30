Беларусь крупно проиграла Швейцарии — 0:6. После матча с Россией 1 июня с ЧМ-2021 можно ехать домой

Сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира в Латвии проиграла Швейцарии — 0:6. Фото: hockey.by.

Сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира в Латвии проиграла Швейцарии — 0:6. Швейцарцы владели ощутимым преимуществом, забросив по две шайбы в каждом из периодов.

Это поражение стало для подопечных Михаила Захарова четвертым подряд на чемпионате. После шести матчей белорусы занимают последнее место в группе. Отметим, что по регламенту в этом году ни одна из команд из высшего дивизиона не вылетает.

1 июня сборная Беларуси сыграет против россиян. Этот матч станет для нее последним на чемпионате мира, так как шансы на плей-офф после поражения от швейцарцев были утрачены.

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