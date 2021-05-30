Умер первый пациент с желтым грибком и коронавирусом.

В индийском городе Газиабад скончался 59-летний пациент Кунвар Сингх, у которого был коронавирус и три грибка — черный, белый и желтый. Судя по всему, это первая смерть человека с желтым грибком, который стал распространяться совсем недавно.

Мужчина обратился к врачам с симптомами коронавируса. После анализов выяснилось, что у Сингха также есть три типа грибка — он стал одним из первых пациентов, у которого обнаружился подобный «набор». Грибковая инфекция распространилась в мозгу пациента и, вероятнее всего, привела к остановке сердца. Сейчас в больнице также находится еще один пациент с желтым грибком, врачи пытаются его спасти.

Накануне стало известно о первой смерти человека с черным грибком — пациенту было 57 лет.

По одной из версий, пациенты с коронавирусом больше других подвержены риску заражения грибком: якобы этому способствуют стероидные препараты, которые ослабляют иммунитет.

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