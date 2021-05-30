Выявлен «плод» индийского и британского штаммов COVID-19/ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр здравоохранения Вьетнама сообщил о выявлении новой разновидности коронавируса. Она представляет собой смесь британского и индийского штаммов.

Новую разновидность коронавируса министр описал так: «Это индийский вариант с мутациями, которые изначально относились к британскому варианту».

В прошлом году ситуация в стране была в целом довольно спокойной. Сейчас во Вьетнаме выявляют около 140 новых случаев в день, а всего по состоянию на 29 мая зарегистрировано 6713 заражений COVID-19 в стране.

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