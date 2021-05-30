Соболенко, Азаренко и Саснович преодолели первый круг «Ролан Гаррос» - 2021 и узнали следующих соперниц

Во втором круге Арина Соболенко встретится с Александрой Саснович. Фото: wtatennis.com / WTA/Jimmie48

В мужском одиночном турнире «Ролан Гаррос» - 2021 нашу страну представлял Егор Герасимов. Его соперником стал француз Энцо Коко. Наш белорус оказался не готов, чтобы выйти во второй круг крупного турнира и проиграл спортсмену из Франции. Матч продлился 2 часа 17 минут и завершился в трех сетах со счетом 6:7, 4:6, 3:6.

В женском одиночном турнире Беларусь представляли сразу четыре спортсменки.

Первой из наших выступила Ольга Говорцова, которая не смогла пройти последний рубеж квалификационного раунда, но благодаря жребий лаки-лузеров добыла путевку в основную сетку турнира. Соперницей Ольги стала спортсменка из России Елена Веснина - недавно возобновила карьеру после рождения дочери в конце 2018 года. Россиянка не оставила никаких шансов Ольге Говорцовой и одержала уверенную победу со счетом 6:1, 6:0.

Следующей из наших девушек выступила Арина Соболенко. В первом круге ей досталась крепкая и неуступчивая представительница Хорватии Ана Конюх. Матч продлился 1 час 17 минут и завершился и в пользу белоруски со счетом 6:4, 6:3. За это время Арина совершила 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и проиграла 4 гейма на своей подаче. Во втором круге Соболенко встретится с Александрой Саснович, которая в непростом трехсетовым поединке одержала победу над француженкой Диан Парри - 6:3, 3:6, 6:3.

Виктория Азаренко, которая сейчас занимает 16-место в мировом рейтинге WTA, в трех сетах одолела Светлану Кузнецовцу из России - 6:4, 2:6, 6:3. Во втором круге Азаренко сыграет с юной теннисисткой из Дании Кларой Таусон.

Напомним, главный турнир Франции «Ролан Гаррос» - 2021 из серии "Большого шлема" пройдет с 30 мая по 13 июня. Размер призового фонда составил 34 млн евро. Победитель мужской и женской категории получит по 1,4 млн евро, а финалист - 750 тыс евро.