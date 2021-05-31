Глава Мининформа: «Главное, что мы хотим донести – нет никаких независимых СМИ в Беларуси»

Глава Мининформа заявил, что в Беларуси нет независимых СМИ. Фото: ОНТ

Министр информации Владимир Перцов в эфире телеканал ОНТ заявил, что в Беларуси нет никаких независимых СМИ. По его словам, все иностранные средства массовой информации будут работать по единым правилам.

- Самое главное, что мы хотим донести до наших читателей, зрителей, пользователей и слушателей – нет независимых СМИ. Медиа, которые независимы от государства – Беларуси, зависимы от других государств. Они формируют свою информационную политику за деньги и под указания тех заинтересованных, которые не хотят сделать нашей стране лучше. Это самая главная социальная иллюзия, которая за прошедшие полгода была разрушена. И мы, как орган государственного управления, должны в соответствие привести с нашим законодательством деятельность так называемых независимых иностранных СМИ, средств влияния на умы, глаза и уши белорусских граждан, - подчеркнул Перцов.

Он добавил, что главная цель обновленного закона о СМИ – ликвидировать пробелы, недоработки, узкие места, которые были в законе в основной редакции.

- Средства массовой информации меняются, это динамичный процесс. Законодательство не может быть статичным. Меняются подходы, среды распространения медиа, СМИ становятся другими. Те люди, которые пользовались узкими местами для осуществления своих не совсем благородных целей, облачались в маску журналиста и пытались заниматься в том числе и деструктивной даже террористической деятельностью, теперь получили возможностей меньше для осуществления подобного. Для СМИ, которые работают по канонам, соответствующим мировым конвенциям, ничего не меняется, по большему счету, - рассказал Перцов.

Глава Министерства информации также прокомментировал подписанный главой государства закон, которым вносятся изменения в законодательство о массовых мероприятиях. А именно – запрет на освещение массовых мероприятий, которые проводятся с нарушением установленного порядка, в режиме реального времени. Данный запрет распространяется и на журналистов СМИ.

- В законе говорится именно про освещение несанкционированных массовых мероприятий в режиме реального времени. Вы же знаете, что при помощи подобных стримов, можно призывать рекламировать, продвигать, а также координировать протестную толпу. Скажем так, заниматься незаконной деятельностью, прикрываясь обличием журналиста. Таким образом, стримы незаконных массовых мероприятий вести нельзя, но освещать их никто не запрещает, - пояснил Перцов.

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