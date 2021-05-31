Умер выдающийся хирург Вячеслав Янушко. Он провел свыше 7000 операций сердца и сосудов

Ушел из жизни выдающийся белорусский хирург Вячеслав Янушко. Фото: cardio.by

В Минздраве сообщили о смерти на 71-ом году жизни белорусского хирурга Вячеслава Яшунко.

Профессор Янушко был председателем Белорусской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов, членом Европейского общества кардиологов и Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов, а также Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов.

Многие годы Вячеслав Янушко занимал должность главного внештатного сосудистого хирурга Минздрава. За время практической деятельность хирург провел свыше 7000 операций на сердце и сосудах.

- Среди научных интересов Вячеслава Алексеевича были проблемы сердечно-сосудистой хирургии, заболевания периферических сосудов, хирургическая флебология. Человек большой души, огромного темперамента, он вел за собой людей, был примером для многих, - сказали о профессоре в Минздраве.

Родился Вячеслав Янушко в городе Береза 3 ноября 1950-го года. В 1973-ом году окончил обучение в Минском государственном мединституте. Интернатуру по специальности «хирургия» проходил в центральной горбольнице в Барановичах, затем работал врачом-хирургом в Ивацевичах, после - врачом-хирургом в отделении сосудистой патологии Минской областной клинической больницы, в БелНИИ кардиологии. В 1990-ом году стал доктором медицинских наук.

Вячеславу Янушкевичу удалось разработать уникальную тактику единовременного хирургического лечения пациентов с сочетанным поражением коронарных артерий и артерий различных локаций. Тактика, разработанная белорусским хирургом, с успехом и сейчас применяется во многих странах СНГ. Были разработаны и внедрены и другие уникальные методы лечения больных.

- Министерство здравоохранения выражает соболезнования родным и коллегам Вячеслава Алексеевича - выдающегося хирурга и ученого, талантливого организатора, многие годы верно служившего интересам отечественной медицины и внесшего значительный вклад в ее развитие, - прокомментировали в ведомстве.

В 2016-ом году благодарная пациентка благодарила хирурга Вячеслава Янушкевича на страницах «Комсомолки»:

- Когда меня привезли в Минск, кардиохирурги из ГУ РНПЦ «Кардиология» рекомендовали незамедлительно делать операцию по аортокоронарному шунтированию и замене клапанов. Я оказалась на операционном столе, а мое сердце - в течение 11 часов в руках удивительного человека и замечательного кардиохирурга Вячеслава Алексеевича Янушко. Низкий поклон и огромное спасибо ему за профессионализм, за подаренную возможность снова жить полноценной жизнью!

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