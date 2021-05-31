Владимир Макей рассказал, где пройдет суд над гражданкой России Софией Сапегой

Макей рассказал, где пройдет суд над гражданкой России Софией Сапегой Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал изданию «Коммерстантъ», что решение о дальнейшей судьбе гражданки России Софии Сапеги примет белорусский суд после завершения расследования ее дела.

- На данный момент устанавливается причастность Софии Сапеги к управлению телеграм-каналом, который был признан в Беларуси экстремистским. Расследование должно показать, кто она на самом деле и какие действия предпринимала, а также смогли ли эти действия нанести ущерб Беларуси, белорусскому народу и в чем именно заключается ее преступление. Об этом скажет суд, - отметил Макей.

По его словам, ситуацию обсудили с российской стороной.

- Мы занимались вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней. На данную тему у меня был разговор с моим российским коллегой Сергеем Лавровым. Консульский доступ был получен, - сказал Макей.

И добавил, что скорее всего судить Софью Сапегу будут в Беларуси

- С учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Я не могу предсказать, как именно будет развиваться ситуация, ведь существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Нужно немного подождать, - подытожил глава МИД Беларуси.

Напомним, что гражданка России София Сапега была задержана в Минске 23 мая вместе с блогером Романом Протасевичем.

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