Вот какая страна «решительно осудила» вмешательство Запада в ситуацию в Беларуси. И это не Россия

Сирия выразила поддержку Беларуси и обратилась к международному сообществу. Фото: pixabay.com.
Страна на Ближнем Востоке сделала заявление по ситуации в Беларуси, осудив «систематические нападки Запада», информирует ТАСС со ссылкой на информагентство Сирии SANA.
Так в МИДе Сирии осудили вмешательство западных государств во внутренние дела Беларуси.
- Сирия самым решительным образом осуждает систематические нападки на Республику Беларусь и вмешательство в ее внутренние дела со стороны США и других западных стран, - прокомментировали в министерстве иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии.
Кроме того, Сирия выступила с призывом к мировому сообществу, предлагая «положить конец нападкам США и их союзников».
- Дамаск выражает полную поддержку и солидарность с дружественной Беларусью, - подчеркнули в сирийском ведомстве.
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