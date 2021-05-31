Макей: «В 2020-ом году протестовали 40-50 тысяч человек, но это не так много»

Макей сказал что в августе 2020 года протестовали 40-50 тысяч человек. Фото: tut.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал большое интервью российскому изданию «Коммерсантъ». Он высказал свое мнение о протестах, экстренной посадке самолета Ryanair в Минске 23 мая и санкциях.

О посадке самолета авиакомпании Ryanair.

- Возможно, что кто-то рассматривает это как принудительную посадку самолета. Знаете, я думаю, что очень многие преувеличивают потенциал белорусских спецслужб, но если это и так, то, как сказал президент в своем послании парламенту, хорошо, что белорусские спецслужбы имеют такой уровень. Задержание этих двух граждан (подразумевает Софию Сапегу и Романа Протасевича – Прим.) произошло уже после того, как они проходили таможенный и пограничный контроль на вылет обратного рейса из Минска после досмотра самолета. И здесь нет никакой абсолютно связи, - сказал Макей.

О протестах.

- Честно говоря, для меня непонятны действия определенной категории населения, которая при нынешней власти получила блага, которые позволяют отдыхать на Мальдивах или же на других роскошных курортах, и при этом выходила на протесты против этого «режима». Большей свободы захотелось? Соответствующим декретом о развитии малого и среднего бизнеса была предоставлена максимальная свобода. И это была не последняя точка плана по совершенствованию экономики. Да, были определенные ошибки, но это не те, по моему мнению, ошибки, которые могли бы быть триггером для вот этих не массовых, а протестов определенной части населения, которые произошли в августе 2020 года, - отметил Макей.

Журналист сказал, что эти протесты впечатляли.

- Ну впечатляли они. Сорок-пятьдесят тысяч. В общей массе избирателей это и не так много, - подчеркнул Макей.

О санкциях.

- Мы очень серьезно относимся к заявлениям о том, что планируется четвертый пакет санкций против ряда чувствительных отраслей нашей экономики. Будем реагировать, чтобы нивелировать санкции. Не могу сейчас сказать, какие именно это будут меры, но у нас уже имеется большой опыт жизни под санкциями, мы видим, как некоторые страны и сегодня живут под санкциями, взять тот же Иран или же экономическую блокаду Кубы. Не хотелось бы, чтобы и дальше обстановка нагнеталась, но мы считаем, что в данной ситуации нужно выстоять, - заявил глава МИД Беларуси.

Он добавил, что также Беларусь примет «адекватные меры» в отношении украинских товаров.

- Желая понравиться своим покровителям, Украина принимает решение поставить отношения с Беларусью на паузу, вводит ряд ограничений на поставку нашей продукции, отменяются тендеры, которые мы выиграли. К примеру, мы должны были поставить во Львов 100 автобусов. Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли, - подытожил Макей.

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