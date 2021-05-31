Сразу три белорусских теннисистки одержали победу на старте «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко победила на старте "Ролан Гаррос". Фото: wtatennis.com

Белорусские теннисистки успешно стартовали на «Ролан Гаррос», сообщило БелТА.

Победы над соперницами в первом круге открытого чемпионата Франции в Париже одержали Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович.

Матч 1/64 финала для четвертой ракетки мира Арины Соболенко завершился победой в двух партиях хорватской теннисистки Аны Конюх. В следующем матче Соболенко встретится с белорусской Соснович.

А пока Александра Саснович в трехсетовом поединке одолела сопеницу из Франции - теннисистку Диан Парри.

Бывшая первая ракетка планеты Виктория Азаренко, в свою очередь, выиграла у российской теннисистки Светланы Кузнецовой. В следующем матче на корте Азаренко встретиться с 18-летней датчанкой Кларой Таусон.

При этом завершила выступления на кортах «Ролан Гарроса» белоруска Ольга Говорцова, а среди мужчин Егор Герасимов.

Подробнее о том, как Соболенко, Азаренко и Саснович преодолели первый круг «Ролан Гаррос» - 2021 читайте здесь.

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