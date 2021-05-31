На границе Беларуси более 2600 фур все еще стоят в очередях на выезд

В ГПК рассказали о ситуации на границе Беларуси. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

«Комсомолка» сообщала в воскресенье, 30 мая, о том, что на границе Беларуси скопились многокилометровые очереди грузовиков на выезд. Узнали, изменилась ли ситуация в начале рабочей недели.

Так на сайте ГПК проинформировали об актуальной ситуации на госгранице на 08.00 утра понедельника, 31 мая. За прошедшее время сильно проще с большегрузами на границе не стало - в многокилометровых очередях на выезд все еще стоят более 2630 фур.

Больше всего грузовиков стоят на выезде в Литву. В Каменном Логе, Беняконях и Котловке самые протяженные очереди из фур: свыше 470, 350 и 360 машин соответственно. Очереди из более чем 200 грузовиков одновременно образовались и в пунктах пропуска Видзы и Привалка.

Стоят на выезд в Польшу из Беларуси более 430 большегрузов. И свыше 590 грузовиков - в Латвию. Машин на выезд в Украину нет.

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