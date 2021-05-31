В Минфине США подтвердили, что с 3 июня будут возобновлены санкции в отношении 9 госпредприятий, связанных с концерном «Белнефтехим». Фото: pixabay.com

В Министерстве финансов Соединенных Штатов Америки подтвердили, что с 3 июня 2021 года будут возобновлены санкции в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Об этом сообщает агентство ТАСС с ссылкой на Bloomberg.

С 3 июня будут возобновлены санкции в отношении девяти государственных предприятий Беларуси, которые ранее были освобождены из-под действия санкций серией генеральных лицензий Министерства финансов.

Напомним, что ранее США приостанавливали действие санкций, которые были введены в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Гродно Азот», «Лакокраска», «Гродно химволокно», «Нафтан», «Белшина», «Полоцк стекловолокно».

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