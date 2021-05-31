Макей: «Санкционное давление Запада лишь способствует сближению Беларуси с Россией»

Макей отметил, что санкционное давление Запада лишь способствует сближению Беларуси с Россией. Фото: ТАСС

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макею в интервью изданию «Коммерсантъ» заявил, что санкционное давление Запада лишь способствует сближению Беларуси с Россией.

- Санкционное давление на Беларуси, на другие страны, приведет лишь к усилению интеграционных процессов в двустороннем формате, и на постсоветском пространстве. Я убежден, что так и будет, - сказал Макей.

Он добавил, что коллеги из Литвы и Украины заявляли об опасности сближения Беларуси с Россией – якобы это представляет угрозу для европейского региона.

- Благодаря вашим действиям так и происходит. Вы тоже ведь должны отдавать себе отчет, что какие-то глубинные тектонические процессы в регионе будут происходить с связи с необдуманной санкционной политикой соответствующих европейских государств, - заявил Макей.

По словам главы МИД Беларуси, на данный момент остаются несогласованными лишь две союзные программы из 28: о формировании общего рынка газа и гармонизации налогового законодательства.

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