«Если мы не разберемся, то будут COVID-26 и COVID-32»: ученые предупреждают о новых пандемиях

Ученые считают жизненно необходимым выяснить причины пандемии, чтобы она не повторилась в скором времени. Фото: pixabay.com.

О необходимости детального выяснения обстоятельств начала пандемии нового коронавируса и о новых угрозах человечеству эксперты-микробиологи рассказали в эфире телеканала NBC, транслирует ТАСС.

На телевиденье выступил Питер Хотес, декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (США), входящий также в число руководителей центра разработки вакцин в Техасе. Он заявил, что необходимо окончательно выяснить причины начала последней пандемии COVID-19, чтобы избежать ее повторения в будущем. Подчеркнул, что узнать это - «жизненная необходимость» и заявил, что пандемии коронавируса были в мире и раньше.

- Это уже третья масштабная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке. Мать-природа дает нам понять, что будет дальше. Если мы не разберемся в полной мере в происхождении COVID-19, то будут COVID-26 и COVID-32, - уверен американский эксперт.

Как установить происхождение последней пандемии? По мнению Хотеса, провести масштабную экспедицию в провинции Хубэй - минимум в течение полугода, чтобы ученые, вирусологи и эпидемиологи, эксперты по летучим мышам могли собрать образцы вируса и биоматериалы.

- Это необходимо сделать в интересах не только Китая или США, но и всего мира, - подчеркнул он.

Напомним, международная группа экспертов ВОЗ уже осуществляла в Китае исследования в январе-феврале 2021-го года. Но тогда прийти к однозначным выводам эксперты не смогли. Специалисты тогда заявили, что в приоритете версия того, что изначально коронавирус передался от животного к животному, а затем «перешел» на людей. Наименьшей была вероятность версии с «утечкой ковида» из лаборатории.

Это исследование ВОЗ встретило непрямую критику ряда стран, в том числе, США, Австралии, Великобритании, Дании, Израиля, Канады, Латвии, Литвы, Норвегии, Эстонии, Южной Кореи, Японии и других. Ведомства этих государств выступили с обеспокоенность того, что эксперты провели работу со значительной задержкой, но также не имели доступа к полной информации и образцам.

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