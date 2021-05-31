Сотрудники милиции проверяют информацию о минировании сразу нескольких школ Минска. Фото: tut.by
Сотрудники милиции проверяют информацию о минировании сразу нескольких школ Минска. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Милиция Минска.
- В понедельник, 31 мая, в милицию обратились руководители сразу нескольких школ, которые рассказали, что на электронную почту учреждений образования пришли сообщения о заложенных взрывных устройствах. На месте выбывают сотрудники милиции, все необходимые меры безопасности предпринимаются, - написано в сообщении.
В ГУВД также добавили, что по каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку.
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