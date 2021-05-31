Глава МИД Беларуси о €3 миллиардах ЕС на поддержку демократии: «Это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию»

Макей высказался о 3 миллиардах евро помощи ЕС на реформы в Беларуси. Фото: pixabay.com

В интервью российскому изданию «Коммерсантъ» Владимир Макей высказал позицию белорусских властей насчет заявлений ЕС о намерении финансово поддержать развитие демократии в Беларуси. Евросоюз заявлял о 3 миллиардах евро на демократические реформы.

Министр иностранных дел сказал, что о приготовленных для Беларуси 3 миллиардах евро от Евросоюза заявляют оппоненты белорусских властей. Оппозиционеров белорусский министр назвал «беглыми оппонентами», которые, с его слов, также заявляют о том, что все «сделанное за последние 25 лет будет уничтожено, а на руинах будет строиться новое демократическое государство».

Глава МИД Беларуси заявил, что в 2010 году ЕС заявляло о 5 миллиардах для Беларуси. Фото: pixabay.com

- Президент, выступая в парламенте, сказал, что об этих миллиардах мы слышим еще с 2010-го года. Тогда, по-моему, нам обещали 5 миллиардов евро, но сейчас цифра немного уменьшилась, - напомнил Макей.

Также глава белорусского дипведомства подчеркнул, что данные суммы от властей ЕС в Беларусь не поступали, мол, «не видно было и тех 5 миллиардов, и этих 3 миллиардов».

- Это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это малая толика в нашем экспорте, - пояснил он.

Также Владимир Макей высказался о санкция западных стран против Беларуси. Заявил, что санкционное давление только лишь способствует сближению Беларуси с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Макей: «В 2020-ом году протестовали 40-50 тысяч человек, но это не так много».

Глава МИД также высказал свое мнение об экстренной посадке самолета Ryanair и санкциях (подробности).

ЕС может выделить белорусам около 30 миллионов евро.

Этот вопрос Евросоюз рассмотрит 19 ноября (подробности).

Евросоюз пообещал белорусам безвиз после ухода Лукашенко.

Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа (подробности).