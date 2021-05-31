Адвокат Софии Сапеги сообщил, что 31 мая ей будет предъявлено обвинение. Фото: Reuters/телеграм-канал "Желтые сливы"

Адвокат задержанной гражданки России Софии Сапеги Александр Филанович сообщил, что в понедельник, 31 мая, ей будет предъявлено обвинение. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Уже после обеда 31 мая, в понедельник, Софии Сапеге будет предъявлено обвинение Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси. Также 31 мая будет повторна рассмотрена жалоба на задержание Сапеги, - рассказал адвокат

Напомним, что гражданка России София Сапега была задержана 23 мая вместе с блогером Романом Протасевичем.

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