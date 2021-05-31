Макей прокомментировал подготовку провокаций в Беларуси российскими олигархами

Владимир Макей сказал, что ситуация в Беларуси перед выборами развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Фото: sb.by

В интервью с министром иностранных дел Беларуси журналист российского издания «Коммерсантъ» напомнил о том, что до выборов Александр Лукашенко заявлял, что «российские олигархи пытаются качать ситуацию в Беларуси», и попросил белорусского министра прокомментировать эту информацию.

Владимир Макей сказал, что помнит о том периоде, но подчеркнул, что развитие ситуации тогда было таким стремительным, что «многое было непонятно».

- Сейчас более или менее все становится на свои места, - заметил он.

Также глава МИДа вспомнил, что все же были предположения о каких-то действиях, предпринимаемых и со стороны российских олигархов или бывших российских олигархов.

- Мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов, - пояснил Макей

- Российских? - уточнил корреспондент

- Бывших российских олигархов в том числе, - подчеркнул белорусский министр.

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