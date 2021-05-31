Макей: «Беларуси и России осталось согласовать лишь две союзные программы из 28»

Макей рассказал, что Беларуси и России осталось согласовать лишь две союзные программы из 28. Фото: БелТА

Министр иностранных дел Владимир Макей дал большое интервью российскому изданию «Коммерсантъ». Он рассказал, что Беларуси и России осталось согласовать лишь две союзные программы из 28.

- Осталось согласовать лишь две союзные программы из 28 – формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства. Мы довольно существенно продвинулись и в плане подготовки этих программ. Если ранее напрочь отвергалась идея подготовки союзной программы по совершенствованию налогового законодательства, то на данный момент идет планомерная работа по гармонизации налогового законодательства, - сказал Макей.

Он также добавил, что ведутся споры о временных рамках: что должно заработать раньше или же все одновременно.

- Это все технические моменты, которые могут быть разрешены. В любом случае завершение работы над данными программами приведет к тому, что интеграционные процессы будут развиваться более динамично. Важно лишь то, чтобы были найдены справедливые развязки для обоих партнеров, исходя их тех принципов, которые были заложены в Договоре о Союзном государстве, - отметил министр иностранных дел.

Владимир Макей также рассказал, что ожидается, что программы будут утверждены на Высшем государственном совете Союзного государства, проведение которого запланировано на осень.

- Пока дата конкретно не определена. Решение будет считаться принятым после того, как его утвердит Высший совет. Но до этого по данному решению должно состояться обсуждение во всех отраслевых министерствах, оно (решение – Ред.) должно быть принято на союзном правительстве и утверждено Высшим госсоветом, - пояснил Макей.

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