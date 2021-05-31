Стало известно, будет ли Беларусь отзывать своего посла из Киева, и что будет с торговлей

МИД заявил, что Беларусь готова подождать, как будет развиваться обстановка вокруг отношений с Украиной. Фото: prograzhdanstvo.ru

О том, что Беларусь пока не планирует отзывать своего посла в Киеве, сказал в интервью российскому «Коммерсанту» глава МИД Беларуси. По словам Владимира Макея, Беларусь в целом в этом вопросе не намерена инициативно предпринимать какие-либо шаги, последствием которых может стать обострение или большая напряженность в отношениях с Украиной.

Также он подчеркнул, что именно Украиной были поставлены отношения с Беларусью на паузу.

- Вообще не понимаю, как можно было додуматься до такой формулировки? В то время, когда нас связывают, как и с Россией, тесные общечеловеческие связи, торгово-экономические связи, политические контакты, 1084 километра общей границы, - перечислил он.

Вспомнил Владимир Макей и недавнее заявление властей Украины о том, что они видят угрозу со стороны Беларуси как союзника России. Белорусский министр напомнил прежние заявления белорусской стороны, что белорусско-украинская госграница - «граница мира и дружбы, а не граница какого-то водораздела». И также прежние слова Александра Лукашенко, мол, «если мы и приедем в Украину, то мы приедем не на танке, а на тракторе». А также его заявления о заинтересованность в отношениях с Украиной и его поддержке действующему президенту Владимиру Зеленскому.

- Наша позиция была абсолютно понятная и прозрачная. Но на каком-то этапе, желая понравиться своим покровителям, Украина принимает решение поставить отношения с Беларусью на паузу. Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли, - резюмировал глава белорусской дипломатии.

Макей подчеркнул, что это Украина ограничила политические контакты, а Беларусь поступила аналогично. Фото: БелТА.

Здесь он назвал ограничение импорта украинских товаров - «ровно на ту сумму, которую потеряли в торговле с Украиной».

- Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, но будем просчитывать варианты реагирования, чтобы минимизировать ущерб от реструктивных действий, в том числе со стороны Украины, - еще раз заметил он.

А подводя итог, напомнил, что Украина ограничила уровень политконтактов с Беларусью, а белорусская сторона в ответ поступила аналогично.

- В этой ситуации мы готовы подождать, посмотреть, как дальше будет развиваться обстановка в Украине, вокруг наших отношений и будем принимать соответствующие решения, - резюмировал Макей.

Напомним, недавно Беларусь приняла решение об индивидуальном лицензировании украинских товаров на границе. А украинские эксперты заявляли также о намерении Беларуси остановить поставки бензина АИ-95 в Украину, покрывающие около 50% потребностей украинского рынка.

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