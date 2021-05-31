Самолет Ryanair снова экстренно сел из-за «минирования»: это произошло через неделю после инцидента в Минске

Cамолет Ryanair экстренно сел в Берлине. Фото: Christophe Gateau | dpa | ТАСС.

Стало известно, что в воскресенье, 30 мая, борт Ryanair, следующий из Дублина в Краков совершил вынужденную экстренную посадку в аэропорту Дублина. Об этом сообщила DW. Это произошло ровно через неделю после инцидента с экстренной посадкой борта компании Ryanair в Минске.

Причиной незапланированной посадки самолета в Берлине, как и в предыдущий раз, официально стало сообщение о минировании.

На борту летели 160 человек. Экстренную посадку самолет осуществил в аэропорту Берлин-Бранденбург после 20.00 часов (по местному времени). Борт оставался на земле всю ночь, пока полиция и саперы проверяли информацию о «минировании». Пассажиров направили в Польшу запасным рейсом около 04.00 утра.

Представитель берлинской полиции заявила, что офицеры завершили проверку безопасности, но не обнаружили никакой опасности на борту самолета.

Также ресурс напомнил, что в июле 2020-го года самолет Ryanair, направляющийся из Дублина в Краков был вынужден совершить вынужденную посадку в Лондоне из-за ложной угрозы взрыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава МИД сказал свое мнение об экстренной посадке самолета Ryanair и санкциях.

Макей также заявил: «В 2020-ом году протестовали 40-50 тысяч человек, но это не так много» (подробности).

Адвокат Софии Сапеги сообщил, что 31 мая ей будет предъявлено обвинение.

Также, по словам адвоката, в понедельник будет повторно рассмотрена жалоба на задержание гражданки России (подробности).

Вот какая страна «решительно осудила» вмешательство Запада в ситуацию в Беларуси. И это не Россия.

Министерство иностранных дел Сирии сделало соответствующее заявление (подробности).