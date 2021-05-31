СК проводит проверку по факту гибели рабочего на "Беларуськалии". Фото: sb.by

В Следственном комитете сообщили, что проводится проверка в связи с гибелью рабочего в шахте «Беларуськалия». Информация об этом была опубликована в телеграм-канале СК.

- В воскресенье, 30 мая, от диспетчера рудника «Беларуськалий» поступило сообщение о смертельном травмировании машиниста горно-выемочных работ. В шахту спустилась следственно-оперативная группа для проведения осмотра места случившегося, - прокомментировали в ведомства.

В Следственном комитете также добавили, что по предварительной информации, 30 мая в 11 часов шахте рудника 54-летний мужчина осуществил запуск линейной секции крепи в режиме разгрузки.

- При этом, в нарушение требований охраны труда, мужчина находился частично под разгружаемой секцией, в результате чего получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, - пояснили в СК.

СК проводит проверку по факту гибели рабочего на "Беларуськалии". Фото: телеграм-канал СК

По факту смерти рабочего Солигорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Опрашиваются сотрудники предприятия, изымается документация по охране труда и технике безопасности.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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