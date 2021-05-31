МИД России: «Москва поможет Минску, если Евросоюз введет экономические санкции»

В МИД России заявили, что Москва будет защищать Беларусь, если ЕС введет экономические санкции. Фото: ТАСС

Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский заявил агентству РИА Новости, что Россия намерена защищать Беларусь, если Европейский союз введет экономические санкции против Минска.

- Думаю, что мы будем защищать нашего партнера Беларусь, мы будем нашим союзникам помогать. То, что придумывают западники в отношении Беларуси, вызывает негативные эмоции. Потому что прежде всего нужно провести расследование того, что случилось, а уже после думать над тем, как именно на это реагировать, а не делать поспешных заявлений, - подчеркнул Биричевский.

При этом он добавил, что подход Москвы заключается в том, «чтобы не принимать импульсивных мер». В частности, это касается транзита российского газа.

- Нужно посчитать, как это отразится на экономике, на уже имеющихся контрактах, - сказал Биричевский.

Комментируя возможность зеркального ответа в случае введения Евросоюзом санкций против Беларуси, которые затрагивают транзит российского газа, он заметил, что «Москва не может реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны».

- Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны. Нам необходимо обслужить все с партнерами и решить, что именно мы можем сделать, - заявил Биричевский.

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