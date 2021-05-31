«Несмотря на все трудности»: «Белавиа» открыла новое регулярное направление

"Белавиа" начала летать в Уфу. Фото: rgo.ru

«Белавиа» открыла новое направление в Россию, сообщила пресс-служба компании.

- Несмотря на все трудности, мы не стали переносить запланированное открытие новых направлений: с 31 мая «Белавиа» начинает выполнять регулярные рейсы в Уфу, - пояснили в пресс-службе.

Рейсы в столицу Башкортостана будут выполняться каждую неделю. Летать из Минска в Уфу можно будет раз в неделю - по понедельникам. Вылет из Национального аэропорта Минск в 00.10 часов, а прибытие в Уфу - уже в 04.55 часов по местному времени. Обратный рейс из Уфы планируется в 06.20 часов, в Минске пассажиры будут уже в 07.05 утра. Таким образом, время авиаперелета будут составлять 2.45 часов.

В "Белавиа" подчеркнули, что не стали переносить запланированное открытие направления из-за возникших трудностей. Фотоиллюстрация: "Белавиа"

- Уфа стала третьим новым российским направлением, по которому «Белавиа» начала летать в мае 2021-го года. Ранее компания начала выполнять рейсы в Екатеринбург и Самару, - уточнили в пресс-службе.

А после «заморозки» сообщения из-за пандемии, Уфа стала девятым регулярным маршрутом «Белавиа» в Россию, доступным пассажирам на данный момент.

Подогревая интерес для туристов в пресс-службе «Белавиа» также предложили гайд по Уфе, советуя обязательно: посетить мечеть «Ляля Тюльпан» и увидеть современное здание конгресс-холла «Торатау», попробовать чак-чак, полюбоваться природой, бросить монетку в фонтан «Семь девушек», взять урок игры на курае и так далее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Белавии Игорь Чергинец рассказал, полетят ли самолеты авиакомпании в Крым этим летом.

Гендиректор белорусского авиаперевозчика принял участие в программе «Соловьев LIVE» (подробности).

Самолет Ryanair снова экстренно сел из-за «минирования»: это произошло через неделю после инцидента в Минске.

До места назначения борт не долетел, пассажиров под утро отправили другим самолетом (подробности).

Департамент авиации Беларуси: «В тот день аэропорт Гродно не работал, поэтому самолет Ryanair принять не смог». Как такое может быть?

«Комсомолка» попробовала разобраться (подробности).