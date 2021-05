Продолжение истории с посадкой самолета Ryanair в Минске: почтовый сервис Proton наставивает на том, что письмо о бомбе было только одно. Кадр телеканала СТВ.

Скандальная история с посадкой в Минске самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, продолжает набирать обороты. 21 мая компания Proton (с ее почтового сервиса были отправлены сообщения о бомбе на борту самолета) дополнила свой комментарий по ситуации с самолетом Ryanair словами The only email sent to Belarus — «единственное электронное письмо, отправленное в Беларусь». Напомним, оно было отправлено спустя почти полчаса после того, как белорусский диспетчер передал пилоту информацию о бомбе. На это обратило внимание «Еврорадио». После этого в СК Беларуси уточнили, что сообщений о минировании самолета Ryanair было два. Первое прислали якобы за несколько минут до того, как самолет вошел в белорусское воздушное пространство.

Еще один неясный пока момент – с работой аэропорта Гродно, который был самым ближайшим к месту разворота самолета. Вечером 30 мая в эфире телеканала СТВ директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Артем Сикорский заявил, что аэродром Брест и аэродром Гродно не работали в тот день. Однаму судя по данным международного авиационного сервиса FlightRadar, который отслеживает маршруты самолетов, в тот день в 10:51 аэропорт Гродно принял чартер “Белавиа” из турецкой Антальи, и в 12:22 отправил партию новых туристов обратно в Турцию. Если это так, то через 3 минуты после вылета чартера из Гродно, минский аэропорт получает первое письмо о бомбе. А еще через 6 минут самолет Ryanair появился в воздушном пространстве Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Развернуть самолет приказал Лукашенко, на борту был редактор признанного экстремистским телеграм-канала: все подробности о посадке самолета Ryanair в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал сопровождать самолет боевым истребителем МИГ-29

Как улететь из Минска и прилететь в Минск после приостановки авиасообщения: какие авиакомпании летают по состоянию на 31 мая. Разные страны приостанавливают воздушное сообщение с Беларусью, авиакомпании отменяют рейсы. Собрали факты и узнали, как поменяется расписание [обновляется]

Куда можно улететь из Беларуси после инцидента с посадкой самолета Ryanair: список стран и городов [обновляется]. После истории с посадкой самолета в Минске, Беларусь попала в авиационную изоляцию. Но не полную!