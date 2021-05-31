Песков ответил на вопрос о том, почему Путин не купался в море вместе с Лукашенко

Лукашенко искупался в Черном море. Фото: Telegram Пул первого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал объяснять, почему Владимир Путин не купался в море вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

– Безопасность или здоровье – я не знаю, – ответил представитель Кремля журналистам в понедельник, когда у него спросили, были ли причины, связанные со здоровьем, безопасностью или занятостью у Путина, чтобы не поплавать в море.

По словам Пескова, он не знает ни о чем подобном и не может объяснить.

– Я не знаю и не могу вам это [рассказать]. Это личное пространство президента. Купался он, не купался – я не располагаю на этот счет никакой информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться, – пояснил Песков, его цитирует ТАСС.

Напомним, что Лукашенко в минувшие пятницу и субботу общался с Путиным в Сочи. В ходе официальной части встречи Путин пригласил его искупаться в море, сказав, что вода становится теплее и теплее. Позже были опубликованы кадры, на которых видно, как Лукашенко купался в Черном море.

Песков добавил, что совместные Путина и Лукашенко «были реализованы».

– В субботу два президента уже в неформальной обстановке продолжили свое общение, совершили вместе морскую прогулку, – сказал он.

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