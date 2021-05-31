Информация о минировании более 270 школ в Беларуси не подтвердилась – авторам сообщения грозит до 7 лет тюрьмы

Сообщения о минировании, которые пришли в понедельник, 31 мая, в несколько минских школ, не подтвердились. Фото: pixabay

Сообщения о минировании, которые пришли в понедельник, 31 мая, в минские школы, а также в учебные заведения других городов, не подтвердились. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Сегодня на электронные ящики госорганизаций (преимущественно учреждений образования) неизвестные массово разослали сообщения об опасности. Соответствующие письма получили 118 минских школ, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего установлено более 270 адресатов», – рассказали подробности в пресс-службе.

В МВД добавили, что все места обследовали сотрудники правоохранительных органов, информация оказалась ложной.

«Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к угрозам лиц», – говорится в сообщении милции.

Там напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Добавим также, что ранее в соцсетях появилась информация о том, что некоторые письма о заложенных в школах бомбах были написаны от имени «сообщника Романа Протасевича».

По данным Telegram-канала Euroradio, «сообщником Протасевича» оказался врач из Омска: именно с его почты отправлены послания. Скорее всего, злоумышленники получили доступ к его электронному ящику и воспользовались им.

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