Заморозки до -3°С и почти без осадков: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 1 июня

Синоптики предупредили белорусов о ночных заморозках 1 июня. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Синоптики предупредили белорусов о ночных заморозках 1 июня. Как сообщили в Белгидромете, ночью в первый день лета ожидаются заморозки на почве до 0°С…-3°С.

Кроме того, во вторник будет переменная облачность и в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах может сгуститься слабый туман. Ветер ожидается ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 3-8 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от +2°С до +8°С, ночью и утром местами возможны заморозки на почве до 0°С... -3°С. Днем будет теплее: до +14°С… +20°С.

Такая прохладная погода будет господствовать в первые дни июня потепления, по словам синоптиков, стоит ожидать лишь, начиная с 3, июня. При этом будет почти без осадков, а к выходным потеплеет до +25°С.

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