Белорусов с временным видом на жительство не выпускают из страны: в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию

Белорусов с временным видом на жительство не выпускают из страны. Фото: gpk

Для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в республике, выезд временно ограничен, но есть исключения. Об этом напомнили в Госпогранкомитете республики 31 мая.

Тем временем в соцсетях появились сообщения о том, что белорусов с временным ВНЖ без дополнительных документов не выпускают из страны.

В Госпогранкомитете отметили, что в последнее время туда поступает множество обращений, касающихся выезда из Беларуси по виду на жительство в иностранном государстве. В связи с этим пояснили, кого выпустят за границу.

«Выезжать из Беларуси могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Это означает, что временный вид на жительство в иностранном государстве, не является основанием для выезда за границу», – сказано в сообщении в Telegram-канале Госпогрнакомитета.

Напомним, что в декабре прошлого года в Беларуси был временно приостанавлен выезд граждан, а также иностранцев, постоянно проживающих в республике, через наземные пункты пропуска, за исключением отдельных случаев. Запрет не касался авиационных пунктов пропуска.

Однако в связи с недавним инцидентом с самолетом Ryanair в минском аэропорту, многие страны отказались пускать в свои аэропорты белорусские авиакомпании, а также стали облетать воздушное пространство Беларуси. Таким образом, белорусам теперь путешествовать стало еще сложнее.

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В пограничном ведомстве и Минздраве уточнили информацию о временных ограничениях (подробности).