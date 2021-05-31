С 1 июня на целый месяц ограничивают движение по МКАД: вот где именно.

- В связи с проведением ремонтных работ на мосту через реку Свислочь (40 км МКАД), будет ограничено движение с 00:00 1 июня до 00:00 30 июня, - сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к производству ремонтных работ. Во избежание заторовых ситуаций водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.

40-ой километр – это район аквапарка. Пока в ГАИ не сообщают в какую именно сторону и как именно будет ограничено движение. Однако уже очевидно, что этом месте будут постоянные пробки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусов с временным видом на жительство не выпускают из страны: в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию. В последнее время в комитет поступает множество обращений, касающихся выезда из Беларуси по виду на жительство в иностранном государстве

Заморозки до -3°С и почти без осадков: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 1 июня. Первый день календарного лета в республике будет прохладным

Информация о минировании более 270 школ в Беларуси не подтвердилась – авторам сообщения грозит до 7 лет тюрьмы. В настоящее время причастных к этому ищут

Песков ответил на вопрос о том, почему Путин не купался в море вместе с Лукашенко. Представитель Кремля добавил, что не намерен вторгаться в личное пространство президента РФ