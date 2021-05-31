Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 мая 2021 года: вновь 10 смертей. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В своем телеграм-канале Министерство здравоохранения разместило актуальную статистику заболеваемости коронавирусом.

По сравнению с 30 мая их количество суточных заражений снизилось – их всего 632. Однако радоваться не стоит – из-за снижения нагрузки на поликлиники в выходные дни, количество выявляемых случаев в выходные всегда меньше. Общее количество заболевших коронавирусом за все время распространения инфекции в республике составило 394 439 человек.

Уровень смертности, по данным Минздрава, сохраняется в относительно статичных рамках: за сутки зарегистрировано 10 летальных случаев у лиц с ранее диагностированным коронавирусом. За все время пандемии в Беларуси умерли, таким образом, 2851 человек.

Выздоровели и выписаны из учреждений здравоохранения 449 пациентов. Всего же благополучно перенесших коронавирус в Беларуси - 385 382 человека.

За сутки сделано 11 760 тестов, а за все время - 6 335 432 теста.

Цифр, которые позволили бы судить о динамике процесса вакцинации от COVID-19 в актуальной (на 31 мая 2021 года) статистике Минздрава не приводится.

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