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Общество31 мая 2021 15:54

Что происходит с организмом после отказа от курения

Курильщик считается бывшим, если он сможет продержаться без сигарет год
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
По прошествии пяти лет после отказа от курения риск сердечного приступа или инсульта снизится до уровня некурящих. Фото: pixabay

По прошествии пяти лет после отказа от курения риск сердечного приступа или инсульта снизится до уровня некурящих. Фото: pixabay

Всемирный день без табака проводится 31 мая во всем мире. Это международная акция по борьбе с курением. С этой вредной привычкой связаны 90% всех случаев рака легких, 75% всех случаев хронического бронхита, 75% всех случаев эмфизем легких и 25% всех случаев ишемичекой болезни сердца.

Что произойдет с организмом, если бросить курить?

Уже спустя 30-60 минут нормализуются пульс и кровяное давление.

В первые 24 часа без сигарет организм начинает освобождаться от угарного газа, клетки начинают лучше усваивать кислород. У тех, кто курит давно, в этот период могут возникнуть вялость, сонливость и головокружение.

Спустя 48 часов в организме восстановятся вкус и обоняние. К концу первой недели без никотина можно заметить, что вкус пищи стал более насыщенным.

В первые две недели после отказа от табака возникнет синдром отмены, для которого характерны раздражительность и повышенный аппетит. На этом этапе из легких выходят соли тяжелых металлов, может появиться темная мокрота.

После 4-12 недель улучшатся кровообращение и функция легких.

Спустя 3-6 месяцев после того, как человек бросит курить, у него уменьшатся кашель и одышка, а также снизится риск респираторных инфекций.

Также после полугода без никотина голос перестанет быть сиплым, а зубная эмаль станет светлее. Кроме того, в этот период снизится риск инсульта, инфаркта.

Через год после отказа от курения риск ишемической болезни сердца снизится примерно вдвое по сравнению с теми, кто продолжит курить.

По прошествии пяти лет риск сердечного приступа или инсульта снизится до уровня некурящих, пишет портал firstpost.

Спустя десять лет после того, как человек бросит курить, у него риск рака легких снизится примерно вдвое по сравнению с теми, кто не избавится от опасной для здоровья привычки. Также уменьшится риск рака горла, пищевода и др.

Добавим, что курильщик считается бывшим, если он сможет продержаться без сигарет год.

Хотя в первые дни после без сигарет у человека могут быть сложности в виде синдрома отмены, но в конечном итоге отказ от курения приведет к тому, что уменьшится раздражительность, тревога, депрессия и перепады настроения.

Отказ от курения также снизит вероятность импотенции, бесплодия, преждевременных родов и выкидыша.

Ну, и, наконец, если бросить курить, то это увеличит продолжительность жизни.