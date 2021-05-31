Что происходит с организмом после отказа от курения

По прошествии пяти лет после отказа от курения риск сердечного приступа или инсульта снизится до уровня некурящих. Фото: pixabay

Всемирный день без табака проводится 31 мая во всем мире. Это международная акция по борьбе с курением. С этой вредной привычкой связаны 90% всех случаев рака легких, 75% всех случаев хронического бронхита, 75% всех случаев эмфизем легких и 25% всех случаев ишемичекой болезни сердца.

Что произойдет с организмом, если бросить курить?

Уже спустя 30-60 минут нормализуются пульс и кровяное давление.

В первые 24 часа без сигарет организм начинает освобождаться от угарного газа, клетки начинают лучше усваивать кислород. У тех, кто курит давно, в этот период могут возникнуть вялость, сонливость и головокружение.

Спустя 48 часов в организме восстановятся вкус и обоняние. К концу первой недели без никотина можно заметить, что вкус пищи стал более насыщенным.

В первые две недели после отказа от табака возникнет синдром отмены, для которого характерны раздражительность и повышенный аппетит. На этом этапе из легких выходят соли тяжелых металлов, может появиться темная мокрота.

После 4-12 недель улучшатся кровообращение и функция легких.

Спустя 3-6 месяцев после того, как человек бросит курить, у него уменьшатся кашель и одышка, а также снизится риск респираторных инфекций.

Также после полугода без никотина голос перестанет быть сиплым, а зубная эмаль станет светлее. Кроме того, в этот период снизится риск инсульта, инфаркта.

Через год после отказа от курения риск ишемической болезни сердца снизится примерно вдвое по сравнению с теми, кто продолжит курить.

По прошествии пяти лет риск сердечного приступа или инсульта снизится до уровня некурящих, пишет портал firstpost.

Спустя десять лет после того, как человек бросит курить, у него риск рака легких снизится примерно вдвое по сравнению с теми, кто не избавится от опасной для здоровья привычки. Также уменьшится риск рака горла, пищевода и др.

Добавим, что курильщик считается бывшим, если он сможет продержаться без сигарет год.

Хотя в первые дни после без сигарет у человека могут быть сложности в виде синдрома отмены, но в конечном итоге отказ от курения приведет к тому, что уменьшится раздражительность, тревога, депрессия и перепады настроения.

Отказ от курения также снизит вероятность импотенции, бесплодия, преждевременных родов и выкидыша.

Ну, и, наконец, если бросить курить, то это увеличит продолжительность жизни.